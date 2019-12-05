ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Одессы перекрыли движение из-за пожара

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 09:16
В центре Одессы перекрыли движение из-за пожара
Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

На участке улицы Пушкинской и Троицкой перекрыто движение транспорта

Вокруг места пожара в одесском колледже перекрыли движение транспорта. Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, на участке улицы Пушкинской и Троицкой перекрыто движение транспорта, а именно:

  • Троицкая - Пушкинская
  • Троицкая - Осипова.

Также пресс-секретарь регионального управления ГСЧС Ольга Сафронова сообщила, что спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение, поскольку оно небезопасно. Деревянные конструкции внутри продолжают тлеть.

Напомним, вчера в одесском колледже в 10 утра произошел пожар. В результате происшествия пострадали 28 людей, одна из пострадавших погибла.

Позже в Одесской ОГА назвали вероятную причину пожара в колледже. Пожар скорее всего возник из-за сломанного удлинителя.

РБК-Украина писало, что полиция открыла уголовное производство по факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Инцидент квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Сообщалось, что во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений.

Пожар в Одессе и задержание члена "Единой России": новости за 4 декабря Названы имена всех пострадавших из-за пожара в Одессе
Новости Украины Одессапожартранспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь