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В центрі Одеси перекрили рух через пожежу

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 09:16
В центрі Одеси перекрили рух через пожежу
Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

На ділянці вулиці Пушкінської та Троїцької перекритий рух транспорту

Навколо місця пожежі в одеському коледжі перекрили рух транспорту. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначимо, на ділянці вулиці Пушкінської та Троїцької перекритий рух транспорту, а саме:

  • Троїцька - Пушкінська
  • Троїцька - Осипова.

Також прес-секретар регіонального управління ДСНС Ольга Сафронова повідомила, що рятувальники працювали всю ніч. Оперативники і слідча група досі не можуть зайти в приміщення, оскільки воно небезпечне. Дерев'яні конструкції всередині продовжують тліти.

Нагадаємо, вчора в одеському коледжі в 10 ранку сталася пожежа. В результаті події постраждали 28 людей, одна з постраждалих загинула.

Пізніше в Одеській ОДА назвали ймовірну причину пожежі в коледжі. Пожежа швидше за все виникла через зламаного подовжувача.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Інцидент кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Повідомлялося, що під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень.

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