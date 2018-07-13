В Одессе на парковке произошли столкновения между охранниками и журналистами

Новости Происшествия 13.07.2018 - 14:12
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Участники конфликта распыляли в сторону оппонентов газ

В Одессе сегодня, 13 июля 2018 года, на парковке по улице Некрасова произошли столкновения между охранниками и журналистами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечают в полиции, в ходе стычки между журналистами и охранниками участники конфликта распыляли в сторону оппонентов газ.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос об открытии дела по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Киеве мужчина пытался ударить нардепа, злоумышленник задержан.

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Теги:  Одесса,  полиция,  драка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС