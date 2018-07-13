В Одесі на парковці сталася сутичка між охоронцями та журналістами

Учасники конфлікту розпилювали у бік опонентів газ

В Одесі сьогодні, 13 липня 2018 року, на парковці по вулиці Некрасова сталася сутичка між охоронцями та журналістами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Одеській області.

Як зазначають у поліції, у ході сутички між журналістами та охоронцями учасники конфлікту розпилювали у бік опонентів газ.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, вирішується питання про відкриття справи за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Києві чоловік намагався вдарити нардепа, зловмисника затримано.