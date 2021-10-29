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В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября

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Одесса, Пятница 29 октября 2021 21:37
В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября Фото: В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе отопительный сезон стартует в понедельник, 1 ноября. Соответствующий указ подписал городской голова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

В первую очередь централизованное отопление включат в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

После подключения учреждений отопление начнут пускать в жилые многоквартирные дома.

Напомним, 25 октября в Запорожье начался отопительный сезон. Однако отопление в жилых домах появится с 1 ноября.

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Отопительный сезон Одесса
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