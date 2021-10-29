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В Одесі опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада

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Одеса, П'ятниця 29 жовтня 2021 21:37
В Одесі опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада Фото: в Одесі опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі опалювальний сезон стартує в понеділок, 1 листопада. Відповідний указ підписав міський голова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської міської ради.

В першу чергу централізоване опалення включать в лікарнях і поліклініках, а також в установах дошкільної та загальної середньої освіти.

Після підключення установ опалення почнуть пускати в житлові багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, 25 жовтня у Запоріжжі розпочався опалювальний сезон. Однак опалення в житлових будинках з'явиться з 1 листопада.

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Опалювальный сезон Одеса
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