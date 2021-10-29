В Одесі опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада
Фото: в Одесі опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі опалювальний сезон стартує в понеділок, 1 листопада. Відповідний указ підписав міський голова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської міської ради.
В першу чергу централізоване опалення включать в лікарнях і поліклініках, а також в установах дошкільної та загальної середньої освіти.
Після підключення установ опалення почнуть пускати в житлові багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, 25 жовтня у Запоріжжі розпочався опалювальний сезон. Однак опалення в житлових будинках з'явиться з 1 листопада.