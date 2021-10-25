В понедельник, 25 октября, в Запорожье начался отопительный сезон. В частности, в городе начали подавать тепло в больницы, детские сады и другие бюджетные учреждения.

На сегодняшний день уже десять садиков и больниц в Запорожье начали отапливаться, и процесс продолжается. Поскольку школы сейчас находятся на каникулах, запуск отопления был приостановлен.

При этом отопление в жилых домах планируют подключить с 1 ноября.