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В Запорожье начался отопительный сезон

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Запорожье, Понедельник 25 октября 2021 14:49
В Запорожье начался отопительный сезон Фото: В Запорожье начался отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 25 октября, в Запорожье начался отопительный сезон. В частности, в городе начали подавать тепло в больницы, детские сады и другие бюджетные учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

На сегодняшний день уже десять садиков и больниц в Запорожье начали отапливаться, и процесс продолжается. Поскольку школы сейчас находятся на каникулах, запуск отопления был приостановлен.

При этом отопление в жилых домах планируют подключить с 1 ноября.

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Отопительный сезон Запорожье
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