В Одесі відкриють купальний сезон. В МВС розповіли подробиці
Фото: в Одесі відкриють купальний сезон (Getty Images)
Рятувальники визначили пляжі в Одесі, де відпочивальники зможуть купатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі спільного телемарафону.
"ДСНС визначило ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогоднішній день це небезпечно", - сказав він.
Так, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.
Нагадаємо, 11 червня в Одеській області чоловік підірвався на міні, незважаючи на заборону відвідувати пляжі.
Через два дні після цього в Одеської області затримали водолаза через те, що він купався в морі.