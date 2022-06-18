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В Одесі відкриють купальний сезон. В МВС розповіли подробиці

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Одеса, Субота 18 червня 2022 16:05
В Одесі відкриють купальний сезон. В МВС розповіли подробиці Фото: в Одесі відкриють купальний сезон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники визначили пляжі в Одесі, де відпочивальники зможуть купатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі спільного телемарафону.

"ДСНС визначило ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогоднішній день це небезпечно", - сказав він.

Так, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.

Нагадаємо, 11 червня в Одеській області чоловік підірвався на міні, незважаючи на заборону відвідувати пляжі.

Через два дні після цього в Одеської області затримали водолаза через те, що він купався в морі.

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Одеса Денис Монастирський ДСНС
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