В Одессе осудили вражеского агента, несмотря на перечисленные 100 тысяч долларов ВСУ

Согласно данным следствия, гражданин России с начала полномасштабной войны на территории Украины, передавал информацию о местоположении украинских военных.

Все данные о позициях наших бойцов он вносил в вебдокумент, который был доступен неизвестным людям в России.

Уже в июне мужчину задержали и в июле он признал свою вину. Во время следствия он перечислил в помощь ВСУ 99 993 долларов. Осужденный получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы