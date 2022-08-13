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В Одессе осудили вражеского агента, несмотря на перечисленные 100 тысяч долларов ВСУ

Фото: в Одессе осудили вражеского агента, несмотря на перечисленные 100 тысяч долларов ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе осудили агента, который передавал неустановленным лицам в России данные о позициях наших бойцов. Во время следствия россиянин перечислил ВСУ 100 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебный реестр.

Согласно данным следствия, гражданин России с начала полномасштабной войны на территории Украины, передавал информацию о местоположении украинских военных.

Все данные о позициях наших бойцов он вносил в вебдокумент, который был доступен неизвестным людям в России.

Уже в июне мужчину задержали и в июле он признал свою вину. Во время следствия он перечислил в помощь ВСУ 99 993 долларов. Осужденный получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители обнаружили предателя из Донецкой области, который в Херсонской области организовал фильтрацию гражданских.

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