В Одесі засудили ворожого агента, попри перераховані 100 тисяч доларів ЗСУ

Згідно з даними слідства, громадянин Росії з початку повномасштабної війни на території України, передавав інформацію про місцеположення українських військових.

Усі дані про позиції наших бійців він вносив у вебдокумент, який був доступний невідомим людям в Росії.

Вже в червні чоловіка затримали й в липні він визнав свою провину. Під час слідства він перерахував на допомогу ЗСУ 99 993 доларів. Засуджений отримав покарання у вигляді двох з половиною років позбавлення волі