Житель Донбасса организовал фильтрацию в Херсонской области
Правоохранители обнаружили предателя из Донецкой области, который в другом регионе усиливает фильтрацию гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, житель Донецкой области перешел на сторону врага и добровольно стал командиром 1 роты 5 батальона полка 109 11 десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ). Уже в марте он отправился в поселок Архангельское Херсонской области удерживать захваченный район.
"Мужчина организовал деятельность подчиненных по подавлению сопротивления местного населения, склонению к сотрудничеству с оккупантами, а также усилению так называемых фильтрационных мер на подведомственной территории", - заявили в прокуратуре.
Мужчине заочно объявили о подозрении в" государственной измене", за что он может получить пожизненное заключение.
Напомним, что ранее СБУ разоблачила фейкового военного эксперта в Киеве. Мужчина для врага, собирал данные о поставках оружия в Украину.
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