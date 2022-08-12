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Житель Донбасса организовал фильтрацию в Херсонской области

Новина українською →
Украина, Пятница 12 августа 2022 15:41
Житель Донбасса организовал фильтрацию в Херсонской области Фото: прокуроры объявили подозрение предателю, который занимается фильтрацией в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили предателя из Донецкой области, который в другом регионе усиливает фильтрацию гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, житель Донецкой области перешел на сторону врага и добровольно стал командиром 1 роты 5 батальона полка 109 11 десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ). Уже в марте он отправился в поселок Архангельское Херсонской области удерживать захваченный район.

"Мужчина организовал деятельность подчиненных по подавлению сопротивления местного населения, склонению к сотрудничеству с оккупантами, а также усилению так называемых фильтрационных мер на подведомственной территории", - заявили в прокуратуре.

Мужчине заочно объявили о подозрении в" государственной измене", за что он может получить пожизненное заключение.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила фейкового военного эксперта в Киеве. Мужчина для врага, собирал данные о поставках оружия в Украину.

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