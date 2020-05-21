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В Одесі виявили забруднення води поблизу затонулого танкера

Новини » Надзвичайні події     21.05.2020 - 16:28
В Одесі виявили забруднення води поблизу затонулого танкера
Фото: затонулий танкер Delfi в Одесі (dumskaya.net)

Місто через суд вимагатиме від власника прибрати судно

Виконувач обов'язків начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Артем Заярний заявив про виявлення забруднення води та повітря поблизу затонулого танкера Delfi. Попередньо, дозволені екологічні показники перевищено в 15 разів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час оперативної наради, яка відбулася 21 травня поблизу затонулого судна, Заярний розповів, що забруднення було зафіксовано вночі працівниками муніципальної рятувальної служби.

Муніципальна екологічна лабораторія також прибула на місце події та взяла проби води. Наразі забруднення на воді усунули за допомогою абсорбуючого порошку.

"Простіше за все судно розпиляти та локалізувати, але ми категорично проти. Тому що подібні дії призведуть до розливу олії, до розливу нафтопродуктів та погіршить ситуацію. Ми можемо переконувати власника, переконувати Адміністрацію морських портів України, щоб судно прибрали на територію порту - або краном, або буксирами", - пояснив він.

Крім того, депутат міської ради Олександр Іваницький заявив журналістам, що місто буде через суд вимагати від власника прибрати затонулий танкер з пляжу.

Як відомо, 22 листопада 2019 року через сильний шторм танкер Delfi зірвало з якоря та віднесло до акваторії Одеси. На березі одного з пляжів міста танкер перевернувся на бік та затонув. З танкера евакуювали трьох членів екіпажу, які тривалий час відмовлялися від порятунку.

Також РБК-Україна у квітні писало, що власник затонулого танкера Delfi досі не прибрав судно з узбережжя Одеси. При цьому власник повинен був прибрати затонулий танкер до 31 березня. Підняти танкер з дна коштує від 18 до 24 мільйонів гривень.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Одесатанкерзагрязнение
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