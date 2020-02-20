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Капитану танкера Delfi сообщили о подозрении

Новости » Общество     20.02.2020 - 14:44
Капитану танкера Delfi сообщили о подозрении
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

По результатам следствия прокуроры начали уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы

Капитану танкера Delfi, который потерпел крушение у берегов Одессы, сообщили о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Как сообщается, капитана подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

"Прокуроры областной прокуратуры сообщили о подозрении капитану судна в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 276 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре прошлого года грузовой танкер под управлением капитана, находясь в Черном море в акватории порта "Южный", в условиях шторма был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа "Дельфин".

"Так, подозреваемый, в нарушение правил безопасности мореплавания и требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой из 3-х вместо 5-ти человек, несмотря на потерю одного из якорей, неработоспособность главных двигателей судна, отсутствие топлива и предупреждения об ухудшении погодных условий, настоятельно отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и посторонних лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам следствия прокуроры начали уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы должностными лицами Государственной пограничной службы Украины.

"Так, пограничники, несмотря на установление технической неисправности судна в ходе его осмотра и серьезных нарушений в документации, не приняли мер по задержанию танкера и его конвоирования в ближайший порт, что способствовало возникновению аварийного морского происшествия (ч. 1 ст. 419 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года танкер Delfi сорвался с якоря в акватории порта "Южный", после чего сел на мель вблизи одного из пляжей Одессы. В результате аварии в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов.

На момент инцидента на борту находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем. Впоследствии их сняли и доставили в больницу.

Государственная пограничная служба сообщала, что танкер мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов из Украины.

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