В Одессе и области враг пробует усилить воздушную разведку. Угроза ракетных ударов очень высокая, - спикер ОВА

"Враг не может продемонстрировать успехи на всех участках фронта, поэтому и пытается это делать с помощью ракет. Стреляет исподтишка. Пытается уничтожить наши объекты инфраструктуры. Поэтому не забывайте, что вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой", - рассказал пресс-секретарь ОВА.

Также он предупредил одесситов, что противник будет пытаться проводить воздушную разведку "более интенсивно, чем делал до этого".

Братчук напомнил, что в регионе продолжается контрдиверсионная работа.

"Будьте бдительными. Обращайте внимание на всех подозрительных людей", - призвал он, а также обратил внимание, что подразделения российских информационно-психологических спецопераций активизируются.