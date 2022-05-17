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Спикер Одесской ОВА рассказал о контрдиверсионных работах: задержаны несколько человек

Новина українською →
Одесса, Вторник 17 мая 2022 08:28
Спикер Одесской ОВА рассказал о контрдиверсионных работах: задержаны несколько человек Фото: в Одессе проводят контрдиверсионные работы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области продолжаются работы по выявлению вражеских диверсионных групп. По итогам мероприятий были задержаны несколько граждан, и в настоящее время их причастность к ДРГ уточняется.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его утреннее обращение.

"Хочу напомнить, что в регионе постоянно проводится контрдиверсионная работа. По итогам этой работы задержаны несколько человек, причастность которых к диверсионно-разведывательным группам противника сейчас уточняется. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия", - говорится в заявлении.

Также он рассказал, что в зоне постоянного внимания находится участок государственной границы с приднестровским регионом Молдовы - с территорией непризнанной "ПМР", подконтрольной РФ.

"Хотя есть имитация некоторых действия со стороны российских оккупантов, но наши Силы обороны держат руку на пульсе, и готовы ответить да любые, и даже вооруженные провокации", - отметил спикер ОВА.

Братчук добавил, что ночь на 17 мая в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обстрелов не было. В регионе сохраняется "высокая вероятность" нанесения войсками РФ ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что 16 мая утром пограничники остановили российских диверсантов в Сумской области. Противник для прикрытия ДРГ открыли огонь из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

Добавим, что по данным украинских военных, сохраняется вероятность высадки российского десанта с суден корабельной группировки врага в Черном море.

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