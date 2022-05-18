В Одесі та області ворог пробує посилити повітряну розвідку. Загроза ракетних ударів дуже висока, - спікер ОВА

"Ворог не може продемонструвати успіхи на всіх ділянках фронту, тому і намагається це робити за допомогою ракет. Стріляє нишком. Намагається знищити наші об'єкти інфраструктури. Тому не забувайте, що ймовірність завдання ракетних ударів залишається дуже високою", - розповів прес-секретар ОВА.

Також він попередив одеситів, що противник буде намагатися проводити повітряну розвідку "більш інтенсивно, ніж робив до цього".

Братчук нагадав, що в регіоні триває контрдиверсійна робота.

"Будьте пильними. Звертайте увагу на всіх підозрілих людей", - закликав він, а також звернув увагу, що підрозділи російських інформаційно-психологічних спецоперацій активізуються.