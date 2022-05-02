В Одессе и области продолжается операция по выявлению диверсантов, - ОВА

Ночь в Одессе и области прошла спокойно, без обстрелов. При этом в регионе продолжается усиленный комендантский час, который начался 1 мая в 22:00 и продлится до 05:00 утра 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОВА Сергея Братчука.

"Грубых нарушений "удлиненного" комендантского часа в настоящее время не зафиксировано. Продолжается масштабная отработка лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности", - заявил Братчук.

Он также напомнил, что в регионе остается опасность нанесения ракетных ударов со стороны РФ. Утром в Одесской и Николаевской областях были слышны сирены воздушной тревоги и их не нужно игнорировать.