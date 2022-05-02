В Одесі та області триває операція з виявлення диверсантів, - ОВА

Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів. При цьому в регіоні триває посилена комендантська година, яка почалася 1 травня о 22:00 і триватиме до 05:00 ранку 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОВА Сергія Братчука.

"Грубих порушень "подовженої" комендантської години на даний час не зафіксовано. Триває масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності", - заявив Братчук.

Він також нагадав, що в регіоні залишається небезпека завдавання ракетних ударів з боку РФ. Вранці в Одеській і Миколаївській областях були чутні сирени повітряної тривоги і їх не потрібно ігнорувати.