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В Одессе с памятника пушки сняли табличку "Слава русскому оружию"

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Украина, Воскресенье 01 мая 2022 20:50
В Одессе с памятника пушки сняли табличку "Слава русскому оружию" Фото: Одесса (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одессе с памятника пушки с фрегата "Тигр" сняли табличку с надписью "Слава русскому оружию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

Пушка с британского фрегата "Тигр" установлена на Думской площади напротив здания городского совета.В Одессе с памятника пушки сняли табличку &quot;Слава русскому оружию&quot;

"Табличка возле всем известного памятника "Слава вражеского оружия" убрана навсегда. Единственное российское оружие, которое может быть в Одесской области - это оружие, которые эти "недовояки" бросят на поле боя, и которое станет нашими трофеями", - сказал Максим Марченко.

Пушку установили в 1904 году на том месте, где когда-то стояла сигнальная медная пушка.

Напомним, 28 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили в сторону города три ракеты, однако все они были сбиты.

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