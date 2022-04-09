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В Одессе и области корректируют график движения поездов. Есть вероятность ракетного удара

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Одесская область, Суббота 09 апреля 2022 08:19
В Одессе и области корректируют график движения поездов. Есть вероятность ракетного удара Фото: в Одессе и области могут изменить график движения поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Жителей Одессы и области предупредили о вероятных изменениях графика движения пассажирских поездов в связи с продленным на полтора дня комендантским часом. Также сохраняется угроза нанесения войсками РФ ракетного удара.

Об этом 9 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци и спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

В период действия комендантского часа с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля вход в ж/д вокзалы Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Кроме того, полиция в целях безопасности может ограничить выход с вокзалов.

"Просим учитывать это при планировании путешествия и следить за возможными изменениями в расписании", - говорится в сообщении.

Добавим, что спикер Одесской ОВА Братчук сообщил о вероятности вражеского ракетного обстрела.

"В акватории Черного моря Черноморский флот РФ продолжает блокировать побережья и проводит перегруппировку. Также продолжается большая вероятность нанесения ракетного удара по нашему региону и городу", - рассказал он.

При этом Братчук добавил, что ситуация находится под контролем.

Напомним, 8 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, когда там находилось около 4 тысяч человек. Жертвами обстрела стали 52 человека, еще 109 - получили ранения.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 9 апреля.

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