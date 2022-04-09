В Одесі та області коригують графік руху поїздів. Є ймовірність ракетного удару

Жителів Одеси та області попередили про ймовірні зміни графіка руху пасажирських поїздів у зв'язку з продовженою на півтора дня комендантською годиною. Також зберігається загроза нанесення військами РФ ракетного удару.

Про це 9 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрзалізниці та спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука .

В період дії комендантської години з 21:00 9 квітня до 06: 00 11 квітня вхід до залізничних вокзалів Одеси та області, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Крім того, поліція в цілях безпеки може обмежити вихід з вокзалів.

"Просимо враховувати це при плануванні подорожі та уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що спікер Одеської ОВА Братчук повідомив про ймовірність ворожого ракетного обстрілу.

"В акваторії Чорного моря Чорноморський флот РФ продовжує блокувати узбережжя і проводить перегрупування. Також продовжується велика ймовірність нанесення ракетного удару по нашому регіону і місту", - розповів він.

При цьому Братчук додав, що ситуація знаходиться під контролем.