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В Одессе и области не будут продлевать комендантский час ко Дню Независимости

Фото: в Одессе и области не будут продлевать комендантский час ко Дню Независимости (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Местные власти Одесской области приняли решение не менять время и сроки действия комендантского часа ко Дню Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Сообщаем, что изменений во времени и сроке действия комендантского часа в ближайший период на территории Одессы и Одесской области не произойдет", - написал Братчук.

При этом он призвал жителей города быть особенно внимательными, придерживаться правил безопасности и во время воздушных тревог проходить в укрытие.

Также, по словам Братчука, проведения массовых мероприятий в День Независимости запретят, поскольку действия россиян являются непредсказуемыми.

Напомним, ранее власти Киева попросили горожан быть особенно бдительными на этой неделе из-за возможной угрозы обстрелов со стороны России.

Более детально об изменениях комендантского часа в Украине ко Дню Независимости можете узнать в материале РБК-Украина "Комендантский час на День независимости: какие города закроют".

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ОдессаДень независимости УкраиныВоенное положениеКомендантский час