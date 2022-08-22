В Одессе и области не будут продлевать комендантский час ко Дню Независимости

"Сообщаем, что изменений во времени и сроке действия комендантского часа в ближайший период на территории Одессы и Одесской области не произойдет", - написал Братчук.

При этом он призвал жителей города быть особенно внимательными, придерживаться правил безопасности и во время воздушных тревог проходить в укрытие.

Также, по словам Братчука, проведения массовых мероприятий в День Независимости запретят, поскольку действия россиян являются непредсказуемыми.