RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі та області не продовжуватимуть комендантську годину до Дня Незалежності

Фото: в Одесі та області не продовжуватимуть комендантську годину до Дня Незалежності (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Місцева влада Одеської області прийняла рішення не змінювати час і терміни дії комендантської години до Дня Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Повідомляємо, що змін у часі і терміні дії комендантської години в найближчий період на території Одеси та Одеської області не відбудеться", - написав Братчук.

При цьому він закликав жителів міста бути особливо уважними, дотримуватися правил безпеки і під час повітряних тривог проходити в укриття.

Також, за словами Братчука, проведення масових заходів у День Незалежності заборонять, оскільки дії росіян є непередбачуваними.

Нагадаємо, раніше влада Києва попросила городян бути особливо пильними на цьому тижні через можливу загрозу обстрілів з боку Росії.

Більш детально про зміни комендантської години в Україні до Дня Незалежності можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Комендантська година на День незалежності: які міста закриють".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаДень незалежності УкраїниВоєнний станКомендантська година