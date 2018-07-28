В Одессе ночью произошла стрельба, есть погибший

Подозреваемый в убийстве задержан

В результате ночной стрельбы в Одессе погиб один человек, подозреваемый задержан. Об этом в Facebook сообщил руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин.

По словам Головина, инцидент произошел поздней ночью на улице Паустовского. В результате перестрелки погиб один человек.

"Молниеносная реакция опера и патрульных - стрелок задержан. И опять ... криминальный "турист" из окружения недавнего задержанного гражданина "с", ствол в трусах, в голове лихие девяностые, а в крови судя по всему лошадиная доза алкоголя. Пора в тюрьму", - отметил Горловин.

Фото: подозреваемый в стрельбе в Одессе

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные вооруженные люди захватили частное предприятие "Бетон-Одесса".

"Утро перестает быть спокойным. В Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие, захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса". На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого отдела полиции", - сообщил глава одесской полиции Дмитрий Головин.