В Одесі вночі сталася стрілянина, є загиблий

Підозрюваний у вбивстві затриманий

В результаті нічної стрілянини в Одесі загинув один чоловік, підозрюваний затриманий. Про це у Facebook повідомив керівник поліції Одеській області Дмитро Головін.

За словами Головіна, інцидент стався пізно вночі на вулиці Паустовського. В результаті перестрілки загинула одна людина.

"Блискавична реакція опера і патрульних - стрілок затриманий. І знову ... кримінальний "турист" з оточення недавнього затриманого громадянина "с", ствол в трусах, в голові лихі дев'яності, а в крові судячи з усього кінська доза алкоголю. Пора до в'язниці", - зазначив Горловин.

Фото: підозрюваний у стрілянині в Одесі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі невідомі озброєні люди захопили приватне підприємство "Бетон-Одеса".

"Ранок перестає бути спокійним. До Хмельницького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Боровського, 31 20 невідомих чоловіків у камуфляжній формі з предметами, схожими на зброю, захопили підприємство ПП "Бетон-Одеса". На місці працюють бійці спецпідрозділу та Хмельницького відділу поліції", - повідомив глава одеської поліції Дмитро Головін.