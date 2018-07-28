В Одессе вооруженные люди захватили предприятие

По данным полиции, 20 мужчин в камуфляжной форме захватили частное предприятие

В Одессе неизвестные вооруженные люди захватили частное предприятие "Бетон-Одесса". Об этом в Facebook сообщил руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин.

По словам Головина, 20 мужчин в камуфляжной форме ворвались на предприятие и захватили его. На данный момент на месте инцидента работают правоохранители.

"Утро перестает быть спокойным. В Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие, захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса". На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого ОП", - сообщил Головин.

Фото: оружие на месте захвата предприятия в Одессе

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил протокольное решение, направленное на защиту аграриев от рейдерских атак. Отметим, в августе 2017 сформировали оперативные штабы мобильного реагирования на нарушение прав аграриев для защиты их имущественных прав и превентивных мер против рейдерских атак. За это время на заседаниях оперативных штабов рассмотрели около 500 обращений, из которых 136 имеют признаки рейдерских захватов земельных участков и нарушения прав арендаторов.