В Одессе неизвестный захватил в заложники работницу финучреждения

В Сувороському районе Одессы неизвестный захватил в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

Отмечается, что правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром". На месте инцидента работает руководство полиции Одесской области, следственно-оперативная группа и патрульные.

Сейчас правоохранители проводят переговоры с правонарушителем. Полиция принимает все меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника.

Напомним, в мае в западноафриканской республике Буркина-Фасо неизвестные захватили заложников, среди которых были двое граждан Франции. Французские спецназовцы провели операцию по освобождению заложников, в результате которой погибло двое военных. Все четверо заложников, среди которых 2 гражданина Франции, 1 гражданин США и 1 Южной Кореи, были спасены.

Как писало РБК-Украина, 7 мая во Франции в тулузском пригороде Бланьяк неизвестный мужчина захватил заложников в табачной лавке. В заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек - хозяин магазина и четыре покупателя.

Позже, в результате спецоперации полиции все четверо заложников были освобождены. Правоохранители задержали злоумышленника, им оказался 17-летний подросток. Задержанный назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе.