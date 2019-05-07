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Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 19:22
Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

В заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек

Во Франции в тулузском пригороде Бланьяк мужчина захватил заложников в табачной лавке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на France 3.

Сообщается, что в заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек - хозяин магазина и четыре покупателя. Отмечается, что все заложники - женщины.

France 3 сообщает также, что преступник дважды выстрелил в сторону полицейских, не давая им приближаться. На шлеме преступника очевидцы заметили камеру GoPro.

Полиция департамента Верхняя Гаронна предупреждает, что в районе Бланьяка проходит спецоперация и просит всех не приближаться к периметру безопасности. На место инцидента, по данным СМИ, прибыли бойцы французского спецподразделения RAID.

Напомним, ранее в американском городе Клинтон, штат Миссисипи, мужчина взял заложников в ходе бытового конфликта. В результате погибли четыре человека. Представитель администрации города рассказал, что мужчина взял в заложники людей в своем доме около в субботу, 16 февраля, и удерживал их 12 часов. По данным WJTV, после прибытия полицейских на место происшествия мужчина открыл огонь, после чего скрылся в доме.

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