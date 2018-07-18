Ректор Одесского медуниверситета уволен за нарушение трудового договора

В отчете ректора Одесского медуниверситета Минздрав выявил много нарушений

Ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМЕДУ) Валерия Запорожана был уволен за нарушение трудового договора. В частности, за не допуск комиссии министерства к проведению проверки, сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в Минздраве увидели многочисленные нарушения в отчете ректора о работе.

"В этом году мы приглашали всех ректоров медуниверситетов, чтобы они не только сдавали письменный отчет об их работе, а также приехали в министерство и подали нам отчет лично. После отчета ректора Одесского университета мы увидели очень много нарушений. Это (касается, - ред.) финансовых дел, коррупционных дел, по организационным делам, а также по делам самого образования студентов. Мы не приняли отчет. Мы сообщили, что будем проводить проверку", - рассказала Супрун.

И.о. министра подчеркнула, что члены комиссии смогли осуществлять проверку в университете лишь в присутствии журналистов.

"Организовали проверку, зашли в университет. Когда были журналисты и камеры - их (членов комиссии, - ред.) пропустили, а когда вы ушли, их выбросили и сказали, мол, запрещаем и не соглашаемся на проверку", - отметила Супрун.

По ее словам, адвокат ректора попросил, чтобы комиссия написала акт о том, что ей не позволяют провести проверку.

"Наша комиссия написала этот акт и направила в министерство. Этот акт демонстрирует, что ректор не придерживается своего контракта. Потому что в контракте он подписал, что будет соглашаться на проверки авторитетного министерства", - добавила Супрун.

Напомним, 17 июля 2018 года стало известно, что Министерство охраны здравоохранения досрочно разорвало контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном.

Отметим, сегодня, 18 июля, в Одессе правоохранители получили анонимное сообщении о минировании одного из корпусов медуниверситета по ул. Ольгиевской.