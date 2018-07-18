Ректора Одеського медуніверситету звільнено через порушення трудового договору

У звіті ректора Одеського медуніверситету МОЗ виявило багато порушень

Ректора Одеського національного медичного університету (ОНМЕДУ) Валерія Запорожана було звільнено через порушення трудового договору. Зокрема, через не допуск комісії міністерства до здійснення перевірки, повідомила журналістам в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в МОЗ побачили чисельні порушення у звіті ректора про роботу.

"Цього року ми запрошували всіх ректорів медуніверситетів, щоб вони не лише здавали письмовий звіт про їх роботу, а також приїхали в міністерство і подали нам звіт особисто. Після звіту ректора Одеського університету ми побачили дуже багато порушень. Це (стосується, - ред.) фінансових справ, корупційних справ, по організаційних справах, а також по справах самої освіти студентів. Ми не прийняли звіт. Ми поінформували, що будемо проводити перевірку", - розповіла Супрун.

В.о. міністра наголосила, що члени комісії змогли здійснювати перевірку в університеті лише в присутності журналістів.

"Організували перевірку, зайшли в університет. Коли були журналісти і камери - їх (членів комісії, - ред.) пропустили, а коли ви пішли, їх викинули і сказали, мовляв, забороняємо і не погоджуємось на перевірку", - зазначила Супрун.

За її словами, адвокат ректора попросив, щоб комісія написала акт про те, що їй не дозволяють провести перевірку.

"Наша комісія написала цей акт і вислала в міністерство. Цей акт демонструє, що ректор не дотримується свого контракту. Бо в контракті він підписав, що буде погоджуватись на перевірки авторитетного міністерства", - додала Супрун.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я достроково розірвало контракт з ректором Одеського національного медичного університету Валерієм Запорожаном.

Зазначимо, сьогодні, 18 липня, в Одесі правоохоронці отримали анонімне повідомленні про замінування одного з корпусів медуніверситету по вул. Ольгіївській.