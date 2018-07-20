В Одесском медуниверситете назначен и.о. ректора

Новости Общество 20.07.2018 - 20:38
Фото: Константин Аймедов (blogspot.comp/blog-page_25.html)
Фото: Константин Аймедов (blogspot.comp/blog-page_25.html)

И.о. ректора медуниверситета в Одессе стал Константин Аймедов, заведующий кафедрой психологии

В Одесском национальном медицинском университете (ОНМедУ) назначен исполняющий обязанности ректора. Им стал Константин Аймедов, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в пятницу, 20 июля, Аймедов приступил к работе. В отделе канцелярии Одесского медуниверситета 20 июля был зарегистрирован соответствующий приказ.

В Одесском медуниверситете назначен и.о. ректора

"Согласно приказу МЗ Украины, заведующий кафедрой психологии ОНМедУ Константин Аймедов выполнять обязанности ректора до назначения нового ректора в установленном законодательством порядке", - сообщили в МИНЗДРАВЕ.

Напомним, контракт с бывшим ректором ОНМедУ Валерием Запорожаном МОЗ Украины досрочно расторгло 17 июля 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина 18 июля 2018 года, ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан уволен за нарушение трудового договора. В частности, за недопуск комиссии министерства к проведению проверки.

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Теги:  Одесса,  Министерство здравоохранения Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС