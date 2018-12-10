В Одесі невідомі захопили будівлю медуніверситету, - МОЗ

Фото: Одму (facebook.com/yaroslava.vitko)

Зараз невідомі звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, і знищують документацію, заявили в ОНМедУ

В Одесі сьогодні, 10 грудня, невідомі захопили будівлю Національного медичного університету (ОНМедУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві повідомили, що близько 8:00 невідомі силоміць захопили будівлю закладу і не пускають працівників на робочі місця.

"Наразі особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію. Будівлю університету охороняють прихильники екс-ректора Валерія Запорожана, що унеможливлює доступ до закладу. Про це повідомив визнаний МОЗ України в.о. ректора ОНМедУ Констянтин Аймедов", - розповів в. о. ректора університету Костянтин Аймедов.

У МОЗ вважають неприпустимими такі дії осіб, що діють практично в інтересах екс-ректора, і закликають працівників не виконувати незаконні накази і розпорядження. Також МОЗ пов'язує ці події з тим, що саме сьогодні комісія Міністерства юстиції розглядає скарги МОН України з приводу незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником Одму.

Нагадаємо, що Аймедов був призначений виконуючим обов'язки ректора університету в липні 2018 року. Контракт з колишнім ректором Одму Валерієм Запорожаном МОЗ України достроково розірвав 17 липня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна 18 липня 2018 року, ректор Одеського медуніверситету Валерій Запорожан звільнений за порушення трудового договору. Зокрема, за недопуск комісії міністерства до проведення перевірки.