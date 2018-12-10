ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Одесі невідомі захопили будівлю медуніверситету, - МОЗ

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 15:55
В Одесі невідомі захопили будівлю медуніверситету, - МОЗ
Фото: Одму (facebook.com/yaroslava.vitko)

Зараз невідомі звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, і знищують документацію, заявили в ОНМедУ

В Одесі сьогодні, 10 грудня, невідомі захопили будівлю Національного медичного університету (ОНМедУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві повідомили, що близько 8:00 невідомі силоміць захопили будівлю закладу і не пускають працівників на робочі місця.

"Наразі особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію. Будівлю університету охороняють прихильники екс-ректора Валерія Запорожана, що унеможливлює доступ до закладу. Про це повідомив визнаний МОЗ України в.о. ректора ОНМедУ Констянтин Аймедов", - розповів в. о. ректора університету Костянтин Аймедов.

У МОЗ вважають неприпустимими такі дії осіб, що діють практично в інтересах екс-ректора, і закликають працівників не виконувати незаконні накази і розпорядження. Також МОЗ пов'язує ці події з тим, що саме сьогодні комісія Міністерства юстиції розглядає скарги МОН України з приводу незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником Одму.

Нагадаємо, що Аймедов був призначений виконуючим обов'язки ректора університету в липні 2018 року. Контракт з колишнім ректором Одму Валерієм Запорожаном МОЗ України достроково розірвав 17 липня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна 18 липня 2018 року, ректор Одеського медуніверситету Валерій Запорожан звільнений за порушення трудового договору. Зокрема, за недопуск комісії міністерства до проведення перевірки.

 

Степанов запустив медичний проект мобільних поліклінік "Кремль, покайся!": поліція порушила справу щодо ультрас
Новини України ОдесаОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся