В Одессе нашли тело еще одного погибшего на пожаре в колледже

Фото: место происшествия (facebook.com/maksymkutsyi)

Количество жертв увеличилось до 13

В Одессе на месте пожара в колледже найдено еще одно тело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Таким образом количество жертв увеличилось до 13. Двое человек умерли в больнице, еще 11 тел нашли после пожара.

"На пепелище найдено еще одно тело. Предварительно нашли женщину", - говорится в сообщении.

Позже в ГСЧС подтвердили эту информацию. Отметим, что пропавшими до сих пор считаются трое людей.

Напомним, госпитализированными остаются еще восемь человек, которые пострадали во время пожара в Одессе.

Как сообщало РБК-Украина, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. Второй версией пожара является поджог.

В Одессе сегодня, 11 декабря, завершили демонтаж аварийной стены сгоревшего колледжа. После демонтажа на месте пожара начались работы по расчистке внутреннего двора. Поиск пропавших продолжается.