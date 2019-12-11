В Одесі знайшли тіло ще одного загиблого на пожежі в коледжі

Кількість жертв збільшилася до 13
В Одесі на місці пожежі в коледжі знайдено ще одне тіло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Таким чином кількість жертв збільшилася до 13. Двоє людей померли в лікарні, ще 11 тіл знайшли після пожежі.
"На згарищі знайдено ще одне тіло. Попередньо, знайшли жінку", - йдеться в повідомленні.
Пізніше в ДСНС підтвердили цю інформацію. Відзначимо, що зниклими досі вважаються троє людей.
Нагадаємо, госпіталізованими залишаються ще вісім людей, які постраждали під час пожежі в Одесі.
Як повідомляло РБК-Україна, пожежа в одеському коледжі сталася 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. Другою версією пожежі є підпал.
В Одесі сьогодні, 11 грудня, завершили демонтаж аварійної стіни згорілого коледжу. Після демонтажу на місці пожежі почалися роботи з розчищення внутрішнього двору. Пошук зниклих триває.