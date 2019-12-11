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В Одесі знайшли тіло ще одного загиблого на пожежі в коледжі

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 19:33
В Одесі знайшли тіло ще одного загиблого на пожежі в коледжі
Фото: місце події (facebook.com/maksymkutsyi)

Кількість жертв збільшилася до 13

В Одесі на місці пожежі в коледжі знайдено ще одне тіло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Таким чином кількість жертв збільшилася до 13. Двоє людей померли в лікарні, ще 11 тіл знайшли після пожежі.

"На згарищі знайдено ще одне тіло. Попередньо, знайшли жінку", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в ДСНС підтвердили цю інформацію. Відзначимо, що зниклими досі вважаються троє людей.

Нагадаємо, госпіталізованими залишаються ще вісім людей, які постраждали під час пожежі в Одесі.

Як повідомляло РБК-Україна, пожежа в одеському коледжі сталася 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. Другою версією пожежі є підпал.

В Одесі сьогодні, 11 грудня, завершили демонтаж аварійної стіни згорілого коледжу. Після демонтажу на місці пожежі почалися роботи з розчищення внутрішнього двору. Пошук зниклих триває.

Пожежа в Одесі: госпіталізованими залишаються вісім осіб У Одесі завершили демонтаж аварійної стіни згорілого коледжу
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