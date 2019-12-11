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В Одессе завершили демонтаж аварийной стены сгоревшего колледжа

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 16:40
В Одессе завершили демонтаж аварийной стены сгоревшего колледжа
Фото: разбор завалов колледжа в Одессе (dsns.gov.ua)

Спасатели расчищают внутренний двор колледжа

В Одессе сегодня, 11 декабря, завершили демонтаж аварийной стены сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 15 часов спасатели демонтировали аварийную стену одесского колледжа. После демонтажа на месте пожара начались работы по расчистке внутреннего двора.

"По состоянию на 15 час. 11 декабря: продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации. Осуществлены работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начаты работы по расчистке внутреннего двора и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе обрушили аварийную стену здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел масштабный пожар. Стена была обрушена, после чего начались работы по ее демонтажу. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов.

Также РБК-Украина писало, что поисковые работы на месте пожара в колледже Одессы будут продолжены после завершения демонтажа части аварийной стены здания. Демонтаж необходимо было провести для обеспечения безопасности спасателей и правоохранителей.

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