В Одессе начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi

На пляже в Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Как отметил министр, завершающая операция включает следующее:

откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого положения на грунте (были высокие волны и ветер на днях);

испытания водоточности;

перемещение на глубину;

заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";

подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.

Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют. Сначала танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.

Также сообщалось, что на борту танкера Delfi огромная пробоина, на ее исследование уйдет неделя.