ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi

Автор: Александр Белоус

Криклий объявил о полной готовности к завершающей операции

На пляже в Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.

Самые читаемые новости

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Как отметил министр, завершающая операция включает следующее:

  • откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого положения на грунте (были высокие волны и ветер на днях);
  • испытания водоточности;
  • перемещение на глубину;
  • заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";
  • подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.

Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют. Сначала танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.

Также сообщалось, что на борту танкера Delfi огромная пробоина, на ее исследование уйдет неделя.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины танкерОдесса