В борту танкера Delfi огромная пробоина, на ее исследование уйдет неделя

Фото: танкер (picturepicture)

В борту танкера Delfi за 9 месяцев образовалась огромная пробоина. Ее придется герметизировать.

Об этом сообщил начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, передает местное издание "Думская".

"После вчерашних работ правый борт поднялся из воды, и стало видно, что его практически нет - за 9 месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке", - отметил Сахаутдинов.

По его словам, специалисты в течение нескольких дней должны решить, что делать с пробоиной, и на это понадобится около недели.

Также указано, что в четверг водолазы намерены приступить к детальному обследованию правого борта. После этого будет составлен план мероприятий по заделке пробоин и герметизации отсеков.

Сахаутдинов добавил, что к этапу возобновления плавучести танкера можно будет приступить примерно через неделю.

Начальник администрации Одесского морского порта также обратил внимание, что танкер удалось поставить на ровный киль, и теперь крен судна составляет 18 градусов. Это значительно облегчит предстоящие работы и позволит легко передвигаться по палубе.

У судовладельца танкера британской компании MISTER DRAKE PC потребуют компенсацию за проведенные работы.

"Администрация порта несла ежедневные расходы по мониторингу экологической обстановки вокруг танкера, по установке бонов и устранению последствий загрязнения. Мы обязаны выставить судовладельцу эти расходы", - пояснил чиновник.

Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют.

Как писало РБК-Украина, изначально танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.

Кроме того, глава МИУ Владислав Криклий просил полицию изучить деятельность владельца затонувшего судна.