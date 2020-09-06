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В Одесі розпочинається фінальна стадія підняття танкера Delfi

Автор: Олександр Білоус

Криклій оголосив про повну готовність до завершальної операції

На пляжі в Одесі розпочинається фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Delfi. Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі.

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Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі.

Як зазначив міністр, завершальна операція включає наступне:

  • відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);
  • випробування водотічності;
  • переміщення на глибину;
  • заведення тросів та пристроїв для обов’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";
  • переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Нагадаємо, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають. Спочатку танкер Delfi планували відбуксирувати з одеського пляжу "Дельфін" до 24 серпня.

Також повідомлялося, що на борту танкера Delfi величезна пробоїна, на її дослідження піде тиждень.

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