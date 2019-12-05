В четверг, 5 декабря, в Одессе начали разбирать завалы после пожара в колледже. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на странице в Facebook.

По его словам, сейчас спасатели приступили к ликвидации завалов, вызванных пожаром в одесском колледже. К тушению также привлечены эксперты Государственной академии строительства и архитектуры, которые должны оценить состояние здания.

"Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и узнают, можно ли внутрь зайти спасателям", - пояснил Куцый.

Кроме того, на месте происшествия работают медики и бригада быстрого реагирования Красного Креста.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар в здании одесского колледжа мог произойти из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Тогда глава ОГА отмечал, что каркас здания находится в удовлетворительном состоянии, но все простенки - в аварийном.

Кроме того, в Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате пожара в колледже. По данным чиновников, по меньшей мере четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом. В общем и больницах находятся 29 человек.