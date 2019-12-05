У Одесі почали розбирати завали після пожежі в коледжі

У четвер, 5 грудня, в Одесі почали розбирати завали після пожежі у коледжі. Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на сторінці у Facebook.

За його словами, наразі рятувальники приступили до ліквідації завалів, які були спричинені пожежою в одеському коледжі. До ліквідації також залучено експертів Державної академії будівництва та архітектури, які повинні оцінити стан будівлі.

"Попередньо вони повідомляють, що будівлю можно зберігти, але існує ризик завалення стін. Тому вони зараз перевірять різні елементи будівлі на ушкодження та дізнаються, чи можна всередину зайти рятувальникам", - пояснив Куций.

Крім того, на місці події працють медики та бригада швидкого реагування Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежа в будівлі одеського коледжу могла статися через загоряння подовжувача в зачиненому кабінеті. Тоді глава ОДА зазначав, що каркас будівлі знаходиться у задовільному стані, але всі простінки - в аварійному.

Крім того, в Одеській ОДА розповіли про стан постраждалих в результаті пожежі в коледжі. За даними чиновників, щонайменше четверо постраждалих знаходяться у тяжкому стані, ще один - у край тяжкому. Загалом і лікарнях перебуває 29 людей.