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В Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в пожаре

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 11:17
В Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в пожаре
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии

Четверо пострадавших во время пожара в Одессе находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Об этом заявили на заседании комиссии ОГА по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Думская".

Отметим, в горсовете сообщали, что в больницах находятся 29 человек.

Сегодня президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА Максиму Куцему и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, приведшие к пожару в колледже.

Ранее сообщалось, что пожар в колледже 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинитель. Также была версия, что причиной могла старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

РБК-Украина писало, что сегодня вокруг места пожара в колледже Одессы перекрыли движение транспорта. На месте происшествия проводят следственные действия и ликвидации последствий пожара.

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