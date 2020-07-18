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В Одессе начали поднимать затонувший в прошлом году танкер

Автор: РБК-Украина

Танкер пытаются поставить на киль для дальнейшей буксировки

Сегодня, 18 июля, в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, который затонул осенью 2019 года. Его должны поставить на киль и отбуксировать с пляжа.

Об этом сообщает местный "7 канал".

Сообщается, что подъем танкера начался сегодня утром. Его попытаются выровнять с помощью канатов и буксиров, доведя угол наклона суда до 45 градусов, чтобы поставить на киль.

Также сообщается, что отдыхающих попросили покинуть пляж, район оцепила полиция и военнослужащие Национальной гвардии.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что работы по подъему затонувшего на одесском побережье танкера Delfi должны завершиться до 20 июля при условии хорошей погоды и отсутствия волн.

Отметим, из танкера периодически продолжало вытекать топливо, в результате чего в море фиксировалось превышение концентрации вредных веществ.

Танкер Delfi затонул у берегов Одессы в конце ноября прошлого года, когда его из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло к акватории города. Все это время судно оставалось вблизи пляжа, а собственник не мог решить вопросы по его подъему.

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