Загрязнение возле танкера в Одессе: концентрация нефтепродуктов превышена в 5 раз

Фото: танкер Delfi (скрин из видео GRUBO digital production)

Утечка нефтепродуктов произошла из-за сильного ветра

Государственная экологическая инспекция подтвердила загрязнение моря вблизи затонувшего танкера Delfi в Одессе. Концентрация нефтепродуктов в море превышена в пять раз.

Об этом в Facebook сообщил глава Госэконспеции Андрей Мальованый.

По его словам, предварительной причиной утечки нефтепродуктов из танкера стали мощные порывы ветра, которые ослабили боновое крепление.

"Вчера работники Госэкоинспекции, взяв пробы в воде вблизи затонувшего судна, обнаружили содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3. Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, которая визуально напоминает нефтепродукты и имеет характерный запах", - написал Мальованый.

Он отметил, что общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров.

"Чтобы загрязнения не распространялось дальше в море, инспекторы обработали поверхность моря 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение", - добавил Мальованый.

Напомним, 15 июля из затонувшего танкера произошла очередная утечка горючего.

Также 16 июля спасатели вновь зафиксировали вытекание нефтепродуктов из танкера Delfi.