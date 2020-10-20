В Одессе мошенники пытались завладеть зданием фискальной службы

В Одессе задержали мошенников, которые пытались завладеть зданием управления фискальной службы. Они хотели провести операцию с помощью поддельных документов и взятки.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Двое граждан пытались через нотариуса зарегистрировать право собственности на здание площадью более 2 тысяч квадратных метров в центре Одессы, которое принадлежит Государственной фискальной службе.

Мошенников задержали после предоставления нотариусу поддельных документов и 40 тысяч долларов в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности. Следствие продолжается, после чего будет предъявлено подозрение.

Ранее сегодня Офис генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему главе Налоговой службы. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

Кроме этого, Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины по делу о закупке бракованных бронежилетов. Его подозревают в бездеятельности, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц.