В Одесі шахраї намагалися заволодіти будівлею фіскальної служби

В Одесі затримали шахраїв, які намагалися заволодіти будівлею управління фіскальної служби. Вони хотіли провести операцію за допомогою підроблених документів та хабаря.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Двоє громадян намагалися через нотаріуса зареєструвати право власності на будівлю площею понад 2 тисячі квадратних метрів у центрі Одеси, яка належить Державній фіскальній службі.

Шахраїв затримали після надання нотаріусу підроблених документів і 40 тисяч доларів в якості "вдячності" за перереєстрацію права власності. Слідство триває, після чого буде висунуто підозру.

Раніше сьогодні Офіс генеральної прокуратури України повідомив про підозру колишньому главі Податкової служби. Його підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем.

Крім цього, Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому заступнику Міністра оборони України у справі про закупівлю бракованих бронежилетів. Його підозрюють у бездіяльності, що призвела тяжкі наслідки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.