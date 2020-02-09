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В Минобороны пока не планируют отзывать некачественные бронежилеты

Новости » Политика     09.02.2020 - 22:01
В Минобороны пока не планируют отзывать некачественные бронежилеты
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

В ведомстве не видят оснований для отзыва бронежилетов

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что ведомство пока не будет отзывать партию некачественных бронежилетов, которые были закуплены для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Загороднюка, отозвать партию некачественных бронежилетов, которые стали причиной расследования и ареста начальника главного управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, пока не собираются.

"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели там пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", - заявил он.

Глава оборонного ведомства добавил, что надеется на беспристрастное расследование по делу бронежилетов.

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше увидим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-то участников комиссии", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи сообщили о подозрении технологу компании "НПП Темп 3000", которая поставила Министерству обороны Украины некачественные бронежилеты. Подозреваемая способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Минобороны в завладении денежными средствами в сумме почти 62 млн гривен.

Как известно, в июне 2019 года у должностных лиц Минобороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке некачественных бронежилетов. По данным правоохранителей, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, из них 60% - простреливаются при намокании.

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