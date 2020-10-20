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Бывшему главе Налоговой службы сообщили о подозрении

Киев, Вторник 20 октября 2020 19:43
Бывшему главе Налоговой службы сообщили о подозрении
Фото: Офис Генерального прокурора (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Офис генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему главе Налоговой службы. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что бывший чиновник незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,24 млрд гривен.

Отмечается, что этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

При этом имя чиновника не называется.

Напомним, в апреле Кабмин принял решение уволить Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины. Он был назначен на эту должность в апреле прошлого года после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Через несколько дней, без конкурса, правительство назначило новым главой налоговой службы Алексея Любченко.

7 мая Верланов заявил, что сотрудники СБУ провели у него дома обыски.

"Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли", - отметил он.

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