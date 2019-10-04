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В Одессе изъяли крупную партию метамфетамина

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 16:05
В Одессе изъяли крупную партию метамфетамина
Фото: изъятые наркотики (od.npu.gov.ua)

Злоумышленник планировал реализовывать наркотики в городе

В Одессе правоохранители обнаружили и изъяли партию накротичних веществ общей стоимостью 1,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, сотрудники полиции установили, что 22-летний местный житель приобрел партию метамфетамина и планировал ее реализовать на территории Одессы. Наркотики злоумышленник хранил в своей квартире.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 2,5 тысячи полиэтиленовых пакетов с метамфетамином и более 200 свертков с неустановленным растительным веществом, похожим на наркотическое.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде заключения сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области обнаружили огромную плантацию сортовой конопли. Общая стоимость наркотического растения составляет 1 млн гривен. Во время обыска полиция обнаружила почти 1000 растений и изъяла более 10 кг высушенной марихуаны.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил обнаружили и ликвидировали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамина.

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