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В Донецкой области ликвидировали нарколабораторию

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 18:55
В Донецкой области ликвидировали нарколабораторию
Фото: нарколаборатория (pressjfo.news)

В наркогруппировку входил сотрудник ГСЧС

В Донецкой области правоохранители со склада Объединенных сил обнаружили и ликвидировали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным ведомства, житель Доброполья в течение июля-сентября создал нарколабораторию, где изготавливал метамфетамин. Изготовленная наркотическая продукция передавалась одному из работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который занимался распространением.

На Донеччині правоохоронці зі складу Об’єднаних сил ліквідували нарколабораторію

На Донеччині правоохоронці зі складу Об’єднаних сил ліквідували нарколабораторію #ООС #Операція_ОС У липні-вересні цього року, за оперативною інформацією прикордонників, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних сил спільно з представниками Управління служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях та територіального управління Державного бюро розслідувань, було задокументовано незаконну діяльність групи осіб з виготовлення та збуту психотропної речовини метамфетамін та інших сильнодіючих наркотичних речовин.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 11 вересня 2019 р.

Отмечается, что во вторник, 10 июля, работник ГСЧС и организатор нарколаборатории были задержаны правоохранителями во время очередной попытки сбыта наркотического вещества. У задержанного чрезвычайщика при себе обнаружили денежные средства, вещество похожее на каннабис, устройство для употребления наркотиков и порошкообразное вещество белого цвета.

Также, правоохранители провели обыск по месту проживания владельца нарколаборатории, там были обнаружены и изъяты 13 фасованных порций метамфетамина, 3 свертка- "закладки", оборудование для изготовления наркотического вещества, 6 коробок с наркотиками растительного происхождения, кусты марихуаны, наркотики в таблетках и 45 тысяч гривен.

По факту преступления полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области Служба безопасности Украины перекрыла канал контрабандного переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ. Незаконное перемещение осуществлялось через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшивка".

В Донецкой области полиция изъяла схрон боеприпасов В Николаеве ликвидировали канал поставки наркотиков на миллион гривен
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