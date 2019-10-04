В Одесі вилучили велику партію метамфетаміна

Фото: вилучені наркотики (od.npu.gov.ua)

Зловмисник планував реалізовувати наркотики в місті

У Одесі правоохоронці виявили та вилучили партію накротичних речовин загальною вартістю 1,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, співробітники поліції встановили, що 22-річний місцевий житель придбав партію метамфетаміну та планував її реалізувати на території Одеси. Наркотики зловмисник зберігав у своїй квартирі.

В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 2,5 тисячі поліетиленових пакетів з метафметаміном та понад 200 згортків з невстановленою рослинною речовиною, схожою на наркотичну.

Зазначається, що чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області виявили величезну плантацію сортової коноплі. Загальна вартість наркотичної рослини складає 1 млн гривень. Під час обшуку поліція виявила майже 1000 рослин та вилучила більше 10 кг висушеної маріхуани.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили та ліквідували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетаміна.