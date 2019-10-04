ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі вилучили велику партію метамфетаміна

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 16:05
В Одесі вилучили велику партію метамфетаміна
Фото: вилучені наркотики (od.npu.gov.ua)

Зловмисник планував реалізовувати наркотики в місті

У Одесі правоохоронці виявили та вилучили партію накротичних речовин загальною вартістю 1,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, співробітники поліції встановили, що 22-річний місцевий житель придбав партію метамфетаміну та планував її реалізувати на території Одеси. Наркотики зловмисник зберігав у своїй квартирі.

В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 2,5 тисячі поліетиленових пакетів з метафметаміном та понад 200 згортків з невстановленою рослинною речовиною, схожою на наркотичну.

Зазначається, що чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області виявили величезну плантацію сортової коноплі. Загальна вартість наркотичної рослини складає 1 млн гривень. Під час обшуку поліція виявила майже 1000 рослин та вилучила більше 10 кг висушеної маріхуани.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили та ліквідували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетаміна.

Біля будинку радника голови Херсонської ОДА прогримів вибух У Херсоні сталася стрілянина, є постраждалі
Новини України наркотикиОдесаполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся